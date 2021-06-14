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На Донбассе подорвались украинские военные

14 июня 2021 22:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Один из раненых находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести

Двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе в понедельник, 14 июня, у обоих осколочные ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facеbook.

Военнослужащих доставили в лечебное учреждение, где им оказали медицинскую помощь.

Как сообщается, один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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Напомним, 11 июня в результате обстрелов боевиков на Донбассе из-за осколочного ранения погиб украинский военнослужащий.

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Мы также писали, что в оккупированном поселке Голубовское пять боевиков так называемой "ЛНР" погибли в пьяной перестрелке между собой, но оправдываются, якобы это произошло это из-за нападения "украинских диверсантов".

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