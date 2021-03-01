На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими: 9 поранених

Військовий автомобіль Об'єднаних сил підірвався на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої, внаслідок чого постраждали дев'ять військовослужбовців.
Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Інцидент стався 1 березня неподалік від населеного пункту Водяне в Волноваському районі Донецької області.
"Один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування", – зазначили в пресслужбі.
Постраждалих бійців доправили у військовий госпіталь, де їм надали медичну допомогу. Про тяжкість їхніх травм не уточнюють.
На місце події прибули керівники військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
Обставини події з'ясовуються.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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