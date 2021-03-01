На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненых

Военный автомобиль Объединенных сил подорвался на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего пострадали девять военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".
Инцидент произошел 1 марта неподалеку от населенного пункта Водяное в Волновахском районе Донецкой области.
"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования", – отметили в пресс-службе.
Пострадавших бойцов доставили в военный госпиталь, где им оказали медицинскую помощь. Тяжесть их травм не уточняется.
На место происшествия прибыло руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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