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На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненых

1 марта, 18:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пострадавшим бойцам оказывают медицинскую помощь в госпитале

Военный автомобиль Объединенных сил подорвался на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего пострадали девять военнослужащих.

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Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

Инцидент произошел 1 марта неподалеку от населенного пункта Водяное в Волновахском районе Донецкой области.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования", – отметили в пресс-службе.

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Пострадавших бойцов доставили в военный госпиталь, где им оказали медицинскую помощь. Тяжесть их травм не уточняется.

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На место происшествия прибыло руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс война на востоке Украины Водяное война на Донбассе потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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