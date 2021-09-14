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На Донбасі загинув український військовий. Де йшли бої

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
14 вересня, 07:57
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Бойовики не припиняють обстріли. У штабі ООС повідомляють про втрати
ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 13 вересня, вони 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один військовослужбовець загинув.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

  • Зокрема, за минулу добу поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Верхньоторецького найманці вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
  • У напрямку Нью-Йорка найманці здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
  • Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Катеринівки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Причепилівки російські найманці двічі вели обстріл з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і мінометів 82 калібру.
  • У напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
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Станом на 7:00 ранку 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • Саме тому Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, 9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

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