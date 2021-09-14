На Донбассе погиб украинский военный. Где шли бои

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 13 сентября, они 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один военнослужащий погиб.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Где стреляли
- В частности, за минувшие сутки вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Верхнеторецкого наемники вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра.
- В направлении Нью-Йорка наемники осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
- В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Катериновки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Причепиловки российские наемники дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
- В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
По состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
Также напомним, 9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.