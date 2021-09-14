Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе погиб украинский военный. Где шли бои

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
14 сентября, 07:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боевики не прекращают обстрелы. В штабе ООС сообщают о потерях
ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 13 сентября, они 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один военнослужащий погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Где стреляли

  • В частности, за минувшие сутки вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Верхнеторецкого наемники вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра.
  • В направлении Нью-Йорка наемники осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
  • В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Катериновки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Причепиловки российские наемники дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
  • В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Реклама

По состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Читайте также:

Реклама

Обострение на Донбассе: почему началась эскалация и ждать ли большой войны

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
3 332 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс в «голом» платье Mugler на MTV VMA
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идеи для отпуска
Почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять