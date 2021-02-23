На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 22 лютого, вони 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу населеного пункту Авдіївка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає якнайшвидшого одужання", – додали в штабі.

Крім того, неподалік Водяного ворог вів прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому близько двох десятків мін.

У передмісті Мар'їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а у Первомайського – зі стрілецької зброї.

Поблизу Південного збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доправили до лікувального закладу.

Відомо що з початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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Так, недалеко від населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

В районі Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі українські військові вгамували російських снайперів.

Також нагадаємо, на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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