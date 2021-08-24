Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
24 серпня, 22:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збройні формування Російської Федерації, порушивши перемир'я, у День Незалежності обстріляли українські позиції, один боєць загинув
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі в результаті обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації 24 серпня українських позицій один військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) загинув, ще один отримав поранення.

Реклама

Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook, в смузі відповідальності якої стався обстріл.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Війна на Донбасі

  • Збройні дії на сході України почалися після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську територію через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
  • Росія досі заперечує свою участь у конфлікті. При цьому Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, у понеділок, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації також убили українського військового, порушивши режим припинення вогню.

Реклама

Раніше в результаті ворожого вогню загинув військовий ЗСУ – 26-річний солдат Артем Мазур із Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Незалежна від готівки
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 серпня 1991. Верховна Рада УРСР приймає доленосну постанову про проголошення Незалежності України...

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
692 випадки за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
дній
годин
хвилин
секунд
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Опитування
Комаровський в темі
Як реагувати, якщо дитині нудно
Запитай у лікаря
З Днем Незалежності, Україно!
Тіна Кароль привітала країну анонсами концертів
Як зірки зізнаються в коханні Україні
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти