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На Донбасі загинув український військовий

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
17 серпня, 07:47
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Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про загиблого військового
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Крім того, за минулу добу, 16 серпня, бойовики 5 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Де ще стріляли бойовики?

  • Зокрема, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також із стрілецької зброї.
  • В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • У напрямку Новомихайлівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Станом на 7:00 ранку 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу Причепилівки противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Водяне, що у Донецька, збройні формування РФ застосували міномети 120-го калібру.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим.
  • Саме тому, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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