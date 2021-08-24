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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
24 августа, 22:52
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Вооруженные формирования Российской Федерации, нарушив перемирие, в День Независимости обстреляли украинские позиции, один боец погиб
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации 24 августа украинских позиций один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще один получил ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, в полосе ответственности которой произошел обстрел.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Воин был срочно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Война на Донбассе

  • Вооруженные действия на востоке Украины начались после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую территорию через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
  • Россия до сих пор отрицает свое участие в конфликте. При этом Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ на Донбассе.

Напомним, в понедельник, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации также убили украинского военного, нарушив режим прекращения огня.

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Ранее в результате вражеского огня скончался военный ВСУ – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области. У него остались жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад.

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