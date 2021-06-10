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На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиці

10 червня 2021 10:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українська армія знову зазнала втрат на фронті, але на цей раз не через ворожі обстріли

На Донбасі загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Про це повідомили в пресслужбі ОГШБр.

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Військові вказали, що сталося це 9 червня і під час виконання службових обов'язків.

"У районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці", – йдеться в повідомленні.

Але джерело в ЗСУ повідомило нам, що попередньо причиною смерті жінки-військовослужбовця став суїцид.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші. Про ворожі атаки українська сторона в СЦКК повідомила ОБСЄ.

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А тим часом прифронтовий Маріуполь зібралися зробити туристичним містом. Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі спочатку викупався в Азовському морі, а потім поділився грандіозними планами на найближчі два роки.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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