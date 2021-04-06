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На Донбасі загинуло двоє бійців ЗСУ: де атакували бойовики

6 квітня, 15:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник знову застосував заборонене озброєння – відкрив вогонь з мінометів

На Донбасі українська армія зазнала нових втрат. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів і підриву загинуло двоє бійців ЗСУ. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню і вчинили обстріл позицій українських захисників біля населеного пункту Невельське.

"Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, під час евакуації він помер", – йдеться у повідомленні.

А поблизу Степового через підрив військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 5 квітня на Донбасі теж загинуло двоє бійців неподалік Золотого-4. Стали відомі імена загиблих українських захисників.

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Також ми писали, що і бойовики понесли втрати, ось тільки не від куль українських військових, а через власну дурість.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас бойовики втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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