На Донбассе погибли два бойца ВСУ: где атаковали боевики

Противник снова применил запрещенное вооружение – открыл огонь из минометов

На Донбассе украинская армия понесла новые потери. Сегодня в результате вражеских обстрелов и подрыва погибли два бойца ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Невельское.

"Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", – говорится в сообщении.

А вблизи Степного из-за подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 апреля на Донбассе тоже погибли два бойца неподалеку от Золотого-4. Стали известны имена погибших украинских защитников.

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Ранее мы писали, что и боевики понесли потери, вот только не от пуль украинских военных, а по собственной глупости.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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