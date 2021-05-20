На Донбасі притихли бойовики: за добу був один обстріл

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На Донбасі за останню добу, 19 травня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. З початку поточної доби обстріл був теж один.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Зазначається, що вчора противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ з підствольних гранатометів біля Талаківки. А сьогодні вночі стріляли поблизу Авдіївки з станкових протитанкових гранатометів.
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Наші захисники не постраждали. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію у районі ООС.
Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.
Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.
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