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На Донбасі притихли бойовики: за добу був один обстріл

20 травня, 07:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На Донбасі бойовики значно зменшили кількість обстрілів у порівнянні з попередніми днями

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбасі за останню добу, 19 травня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. З початку поточної доби обстріл був теж один.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зазначається, що вчора противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ з підствольних гранатометів біля Талаківки. А сьогодні вночі стріляли поблизу Авдіївки з станкових протитанкових гранатометів.

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Наші захисники не постраждали. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію у районі ООС.

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Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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