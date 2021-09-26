На Донбасі поранений український військовослужбовець

Бойовики продовжують провокувати бійців ЗСУ

Постраждалого військового госпіталізували. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 25 вересня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, вогнепальне поранення отримав український військовий.

Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Де йшли бої

У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні і станкові протитанкові гранатомети.

В сторону Водяного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

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У відповідь на обстріли ворога військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь.

Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.