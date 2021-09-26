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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 сентября, 07:17
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Боевики продолжают провоцировать бойцов ВСУ
Пострадавшего военного госпитализировали. Фото: facebook.com93OMBr
Пострадавшего военного госпитализировали. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 25 сентября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, огнестрельное ранение получил украинский военный.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Где шли бои

  • В направлении Верхнеторецка противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
  • Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
  • В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.
  • В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
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В ответ на обстрелы врага военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.

В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

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