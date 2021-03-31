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На Донбасі СБУ виявила схрон з тротилом і мінами бойовиків (фото)

31 березня, 12:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Боєприпаси готували для здійснення диверсій в регіоні

У Слов'янську Донецької області Служба безпеки України виявила прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого: тротил, міни та карти з координатами об'єктів критичної інфраструктури Донбасу.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, зловмисники планували здійснення диверсій на території регіону.

Встановлено, що тайник у 2014 році обладнав учасник незаконних збройних формувань, який знаходиться в розшуку. У схованці, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:

  • 1 кг тротилу;
  • 2 електродетонатори;
  • чотири міни;
  • реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометних пострілів,
  • 3 гранати РГД-5;
  • 10 запалів;
  • кумулятивний заряд;
  • майже 1000 набоїв різного калібру.
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Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

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У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області виявили схрон боєприпасів бойовиків.

Також нагадаємо, у Харківській області у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ.

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СБУ Донбас боєприпаси тротил міни схрон
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