На Донбасі СБУ виявила схрон з тротилом і мінами бойовиків (фото)

Боєприпаси готували для здійснення диверсій в регіоні

У Слов'янську Донецької області Служба безпеки України виявила прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого: тротил, міни та карти з координатами об'єктів критичної інфраструктури Донбасу.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, зловмисники планували здійснення диверсій на території регіону.

Встановлено, що тайник у 2014 році обладнав учасник незаконних збройних формувань, який знаходиться в розшуку. У схованці, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:

1 кг тротилу;

2 електродетонатори;

чотири міни;

реактивну протитанкову гранату РПГ-26;

6 гранатометних пострілів,

3 гранати РГД-5;

10 запалів;

кумулятивний заряд;

майже 1000 набоїв різного калібру.

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Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

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У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області виявили схрон боєприпасів бойовиків.

Також нагадаємо, у Харківській області у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ.

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