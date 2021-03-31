На Донбасі СБУ виявила схрон з тротилом і мінами бойовиків (фото)

У Слов'янську Донецької області Служба безпеки України виявила прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого: тротил, міни та карти з координатами об'єктів критичної інфраструктури Донбасу.
Як розповіли в пресслужбі відомства, зловмисники планували здійснення диверсій на території регіону.
Встановлено, що тайник у 2014 році обладнав учасник незаконних збройних формувань, який знаходиться в розшуку. У схованці, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:
- 1 кг тротилу;
- 2 електродетонатори;
- чотири міни;
- реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
- 6 гранатометних пострілів,
- 3 гранати РГД-5;
- 10 запалів;
- кумулятивний заряд;
- майже 1000 набоїв різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.
У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області виявили схрон боєприпасів бойовиків.
Також нагадаємо, у Харківській області у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ.
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