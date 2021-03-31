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На Донбассе СБУ обнаружила схрон с тротилом и минами боевиков (фото)

31 марта, 12:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боеприпасы готовили для совершения диверсий в регионе

В Славянске Донецкой области Служба безопасности Украины выявила скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

Установлено, что тайник в 2014 году оборудовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

  • 1 кг тротила;
  • 2 электродетонатора;
  • четыре мины;
  • реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометных выстрелов,
  • 3 гранаты РГД-5,
  • 10 запалов;
  • кумулятивный заряд;
  • почти 1000 патронов различного калибра.
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Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков.

Также напомним, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.

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СБУ Донбасс боеприпасы тротил мины схрон
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