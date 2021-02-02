На Донбасі снайпер окупантів вбив бійця ЗСУ

На Донбасі українська армія знову зазнала втрат – військовослужбовця вбив ворожий снайпер. Про це повідомляє пресслужба Тристоронньої контактної групи в Telegram.

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У ТКГ відзначають, що це сталося сьогодні в районі населеного пункту Торецьк.

"Снайпером ВС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер у лікувальному закладі", – йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ про порушення бойовиками режиму припинення вогню.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні. Кореспондент телеканалу "Україна" розповів, як снайперська пара окупантів днями важко поранила українського військового. Він показав прострілену каску бійця.

Відео: Сьогодні

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Тим часом в розвідці ЗСУ повідомили, що за січень бойовики зазнали великих втрат на Донбасі. Противник полегшує завдання українській армії – більшість втрат небойові.

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