На Донбасі знову загострення: поранений український військовий

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу вони 17 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один український військовий отримав поранення.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Недалеко від селища Новомихайлівка окупанти відкривали вогонь з протитанкової гармати МТ-12. А біля населених пунктів Майорське, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми, і Луганське російські бойовики здійснили обстріл із заборонених мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті пунктів Піски, Широкине, Авдіївка, Водяне противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його стан – середнього ступеня тяжкості.

Реклама

"Станом на 7:00 ранку, 18 квітня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, заступник командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів, що Росія готує нові провокації на Донбасі, щоб викликати відповідь.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що знає про плани лідера РФ Володимира Путіна захопити весь Донбас, але впевнений, що у Росії нічого не вийде.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама