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На Донбасі знову обстріл: поранено одного військового

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 07:06
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Захисник знаходиться у лікувальному закладі
На Донбасі є поранений. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі є поранений. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 24 листопада на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Унаслідок цього поранено одного військового ЗСУ.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

  • У напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • У бік Шумів ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм.

Є поранений

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він знаходиться у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

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"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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Раніше ми писали:

  • Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
  • Окупанти обстріляли населений пункт Камишеваха в Луганській областй. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.

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