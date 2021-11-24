На Донбасі знову обстріл: поранено одного військового

Захисник знаходиться у лікувальному закладі

На Донбасі є поранений. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 24 листопада на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Унаслідок цього поранено одного військового ЗСУ.

Про це повідомили у штабі ООС.

Реклама

Де стріляли?

У напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Шумів ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм.

Є поранений

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він знаходиться у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

Реклама

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

Реклама

Раніше ми писали: