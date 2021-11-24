На Донбассе снова обстрел: ранен один военный

По состоянию на 24 ноября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима тишины. В результате ранен один военный ВСУ.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Верхнеторецкого русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Широкиного противник применял минометы калибра 120 мм.
Есть раненый
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.