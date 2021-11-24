На Донбассе снова обстрел: ранен один военный

На Донбассе есть раненый. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 24 ноября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима тишины. В результате ранен один военный ВСУ.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкиного противник применял минометы калибра 120 мм.

Есть раненый

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.