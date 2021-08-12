google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе снова обстрелы – тяжело ранен украинский защитник

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 августа, 17:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Донбассе продолжаются обстрелы. Бойца ВСУ оперативно доставили в медицинское учреждение
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в течение текущих суток, 12 августа, боевики совершили два обстрела. В результате вражеского огня ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья воина – средней тяжести.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Отмечается, враг вел огонь вблизи поселка Пески из станковых противотанковых гранатометов. А неподалеку Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Реклама

Читайте также:

На Донбассе снова пролилась кровь: боевики ранили бойца ВСУ и убили местного жителя

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Итоги
В тренде
Тесты на Сегодня
Показать больше
Истории про спорт
Больше историй
психология азарта
Больше советов
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-2019 в Украине
1247 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Спроси у доктора
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Рейтинг
Наши спортсмены в Instagram:
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Смотреть весь рейтинг
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Кейт Уинслет для LA Times
Избиение танцора Дорофеевой
Новые подробности о его состоянии
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Гороскоп на август
Для всех знаков зодиака
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять