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На Донбасі – затишшя: обійшлося без втрат і обстрілів

7 липня 2021 7:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бійці ЗСУ продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою

На Донбасі минула доба пройшла тихо.

На Донбасі минула доба пройшла тихо. / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі за минулу добу, 6 липня, і станом на 7:00 ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Читайте також: В України п'ять варіантів щодо врегулювання на Донбасі – Данілов

"Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що Росія перекинула на Донбас групу офіцерів і нове озброєння.

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Також нагадаємо, на Донбасі загинув майор ЗСУ.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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