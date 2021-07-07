На Донбасі – затишшя: обійшлося без втрат і обстрілів

На Донбасі минула доба пройшла тихо. / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі за минулу добу, 6 липня, і станом на 7:00 ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

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"Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Росія перекинула на Донбас групу офіцерів і нове озброєння.

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Також нагадаємо, на Донбасі загинув майор ЗСУ.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією