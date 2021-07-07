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На Донбассе – затишье: обошлось без потерь и обстрелов

7 июля 2021 7:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

На Донбассе минувшие сутки прошли тихо.

На Донбассе минувшие сутки прошли тихо. / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

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"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что Россия перебросила на Донбасс группу офицеров и новое вооружение.

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Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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