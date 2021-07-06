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Росія перекинула на Донбас групу офіцерів і нове озброєння

6 липня 2021 15:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Агресор продовжує посилювати бойові здатності угруповання російських окупаційних військ в ЛНР і ДНР

/ Фото: Минобороны РФ

Поки на передовій бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ, у тилу Росія поповнює окупаційні війська зброєю і боєприпасами. Також на окуповані території прибула група російських офіцерів для підготовки диверсантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію у Донецькій і Луганській областях з території Росії були завезені понад 3 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку і радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Крім того, у т.зв. "Л/ДНР" прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів окупаційних військ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 5 липня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув один боєць, ще троє отримали поранення. Пізніше стало відомо ім'я загиблого військовослужбовця – ним виявився кадровий офіцер ЗСУ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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