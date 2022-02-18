"Не піддавайтеся на провокації!": головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців ОРДЛО

Наступальна операція на Донбасі обов'язково призведе до численних жертв серед цивільного населення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти вводять в оману мешканців ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману мешканців тимчасово окупованих територій

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі Україна 24.

Реклама

"Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях. Бойовики, яких підтримує РФ, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій", – сказав Залужний.

Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій – не відповідають дійсності.

"Надану інформацію підтверджують в ОБСЄ. Повторюю, що військово-політичне керівництво не планує і не проводить наступальної операції на Сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політика дипломатична", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, наступальна операція на Донбасі обов'язково призведе до численних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Україна була і залишається відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі.

"Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території держави та за її межами є найвищою цінністю, навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють чисельні порушення режиму припинення вогню. Ми відповідаємо їм тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців", – сказав Залужний.

Українська армія не піддається на провокації і не стріляє по житлових районах, де бойовики цинічно розмістили свої позиції.

Реклама

"Я звертаюся до жителів ОРДЛО – не вірте брехні окупаційної влади. Вас використовують для ескалації ситуації з метою вирішення чергового кровопролиття", – додав Залужний.

Окупанти на Донбасі оголосили мобілізацію

Сьогодні, 18 лютого, в зоні ООС зафіксували 45 обстрілів. 34 обстріли були із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У місті Щастя окупанти обстріляли КПВВ. Воно не працювало через провину окупантів, але обстріляли його, коли там було 8 автомобілів Червоного Хреста. Наші військові евакуювали гуманітарну місію в укриття, на щастя, ніхто не постраждав.

Також сьогодні обстріляли залізничну станцію біля Верхньоторецького. Там теж немає позицій ЗСУ. У зв'язку з тим, що її обстріляли, там припинено рух електричок.

Окупанти оголосили мобілізацію своїх 1-х та 2-х армійських корпусів. Це підрозділи РФ південного військового округу, якими командують російські офіцери. Усі окупанти відкликаються з відпусток. З постійних пунктів дислокації вони висуваються на передову.

Реклама

Читайте також: