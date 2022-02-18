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"Не поддавайтесь на провокации!": главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 18:20
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Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты вводят в заблуждение жителей ОРДЛО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты вводят в заблуждение жителей ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире Украина 24.

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"Дорогие сограждане, особенно те, кто проживает на временно оккупированных территориях. Боевики, поддерживаемые РФ, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий", – сказал Залужный.

Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности.

"Данную информацию подтверждают в ОБСЕ. Повторяю, что военно-политическое руководство не планирует и не проводит наступательную операцию на Востоке Украины. Единственный принятый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политика дипломатическая", – заявил главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Украина была и остается приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали.

"Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан по всей территории государства и за его пределами является самой высокой ценностью, даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня. Мы отвечаем им только в случае угрозы личному составу или гражданских жителей", – сказал Залужный.

Украинская армия не поддается на провокации и не стреляет по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции.

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"Я обращаюсь к жителям ОРДЛО – не верьте лжи оккупационных властей. Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития", – добавил Залужный.

Оккупанты на Донбассе объявили мобилизацию

За сегодняшний день, 18 февраля, в зоне ООС зафиксировали 45 обстрелов. 34 обстрела были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В городе Счастье оккупанты обстреляли КПВВ. Оно не работало из-за вины оккупантов, но обстреляли его, когда там было 8 автомобилей Красного Креста. Наши военные эвакуировали гуманитарную миссию в укрытие, к счастью, никто не пострадал.

Также сегодня обстреляли железнодорожную станцию ​​возле Верхнеторецкого. Там тоже нет позиций ВСУ. В связи с тем, что ее обстреляли, туда приостановлено движение электричек.

Оккупанты объявили мобилизацию своих 1-х и 2-х армейских корпусов. Это подразделения РФ южного военного округа, которым командуют российские офицеры. Все оккупанты отзываются из отпусков. Из постоянных пунктов дислокации они выдвигаются на передовую.

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