Не сподобалося, як понюхала їжу: у Маріуполі чоловік зарізав собаку

Наразі зловмиснику загрожує до 3 років обмеження волі або її позбавлення на цей же термін

Люди викликали на п'яного нападаючого поліцію / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі чоловік зарізав собаку, а потім загрожував перехожим ножем. Зловмисника затримали.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Що сталося

Чоловік був п'яний. Йому не сподобалося те, що собака понюхала його згорток із їжею. Через це він дістав кухонний ніж і кілька разів ударив тварину.

Після цього зловмисник почав загрожувати цим же ножем оточуючим. Люди викликали поліцію.

Як його покарають

Цей факт зареєстровано та внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує обмеження свободи від 1 до 3 років або позбавлення волі від 2 до 3 років.

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з твариною законом передбачено кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Адміністративна – знущання, що спричинило тварині фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень або загибелі; залишення тварин напризволяще, порушення правил утримання.

Покарання – штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо її перебування у власника є небезпечним для життя або здоров'я.

Кримінальна – навмисне жорстоке поводження, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини; нацьковування тварин друг на одного; заклики до жорстокого поводження з тваринами.

Покарання:

штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строк до 6 місяців або обмеження волі строк до 3 років.

Ті ж дії, скоєні у присутності дитини, – обмеження волі строк від 3 до 5 років, або від 3 до 5 років позбавлення волі.

Дії, скоєні з особливою жорстокістю або у присутності дитини, або з двома і більше тваринами, або повторно, або групою осіб – караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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