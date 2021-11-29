Нове загострення? На Донбасі окупанти обстріляли Станицю Луганську

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова, розміщену в селищі Станиця Луганська.
Про це Суспільному повідомив керівник Станично-Луганської селищної ВДА Альберт Зінченко.
Подробиці обстрілу
Обстріл з важкого озброєння вели по району залізничної станції Кіндрашівська-Нова. Тривав він близько години.
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Зінченко зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані про наслідки обстрілу ще збирають.
Крім того, стало відомо, що по околицях Старого Айдару бойовики вели артобстріл.
Станом на 17:00 29 листопада інформації про травмованих та загиблих місцевих жителів і зруйнованих будинків немає.
За даними штабу ООС, з початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь.
Нова провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.
"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.
Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
- Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.