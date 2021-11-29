Нове загострення? На Донбасі окупанти обстріляли Станицю Луганську

За даними штабу ООС, з початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь

Бойовики знову відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова, розміщену в селищі Станиця Луганська.

Про це Суспільному повідомив керівник Станично-Луганської селищної ВДА Альберт Зінченко.

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Подробиці обстрілу

Обстріл з важкого озброєння вели по району залізничної станції Кіндрашівська-Нова. Тривав він близько години.

Зінченко зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані про наслідки обстрілу ще збирають.

Крім того, стало відомо, що по околицях Старого Айдару бойовики вели артобстріл.

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Станом на 17:00 29 листопада інформації про травмованих та загиблих місцевих жителів і зруйнованих будинків немає.

За даними штабу ООС, з початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь.

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Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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