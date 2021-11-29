Новое обострение? На Донбассе оккупанты обстреляли Станицу Луганскую

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию "Кондрашевская Новая", расположенную в поселке Станица Луганская.
Об этом "Суспільному" сообщил руководитель Станично-Луганской поселковой ВГА Альберт Зинченко.
Подробности обстрела
Обстрел из тяжелого вооружения велся по району железнодорожной станции "Кондрашевская Новая". ЧП длилось около часа.
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Зинченко отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Данные о последствиях обстрела еще собирают.
Кроме того, стало известно, что по окрестностям Старого Айдара произошел артобстрел со стороны боевиков.
По состоянию на 17:00 29 ноября информации о травмированных и погибших местных жителях, и разрушенных домах нет.
По данным штаба ООС, с начала суток боевики 6 раз открывали огонь.
Новая провокация РФ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловке. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.
"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок" , – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.
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