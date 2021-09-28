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Загострення на Донбасі: поранено двох українських військовослужбовців

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 вересня, 12:52
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Зараз постраждалих бійці знаходяться під наглядом медиків у лікувальному закладі
На Донбасі тривають обстріли
На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні формування РФ ігнорують режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів ЗСУ. По всій лінії зіткнення зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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"В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новолуганського відбулись 4 збройні провокації, 3 з яких – ввечері. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснювали обстріли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

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28 вересня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я – задовільний", – додають в штабі.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.

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