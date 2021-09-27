Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Доба на Донбасі: один військовий загинув, другий серйозно поранений

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 вересня, 07:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріл противника
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 26 вересня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, загинув український військовий, ще один боєць ЗСУ отримав вогнепальне осколкове поранення.

Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Де стріляли

  • У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
  • Увечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного, що на Приазов'ї, і двічі поблизу Новолуганського.
Реклама

У відповідь на обстріли ворога наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте також:

Реклама

Бойовики вдарили по мирних жителях в Мар'їнці: фото обстріляного будинку

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 вересня 1991. XXII надзвичайний з'їзд ВЛКСМ, де було оголошено про припинення діяльності комсомолу...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

41 751

захворіло за тиждень в Україні

+27%

Вакцинація
Станом на 26 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 458 838
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 781 525
Всього введених доз 12 240 363
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.22

Російський рубль (₽)

0.36

Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Неділя, 26 вересня
1:2
Відео Про матч
0:4
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Понеділок, 27 вересня
19:30
COVID-19 в Україні
4 647 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Навіщо вакцинуватися від COVID-19, якщо перехворів
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти