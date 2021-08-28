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Обстріл Авдіївки. Бойовики поранили вісім бійців ЗСУ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
28 серпня, 17:52
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На Донбасі стріляли з мінометів та артилерії
Українські військові відкривали вогонь у відповідь / Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові відкривали вогонь у відповідь / Фото: колаж "Сьогодні"

В п'ятницю, 28 серпня, під час обстрілу бойовиками району Авдіївки поранено та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців.

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Про це повідомляє пресслужба ТКГ.

Бойовики застосовували міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм, що заборонено Мінськими угодами. А на вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні", – йдеться у повідомленні.

Українська сторона ТКГ та МЗС направили відповідні ноти до ОБСЄ. В той же час, наразі не планується позачергове засідання Підгрупи з безпеки

"Ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців", – повідомили у ТКГ.

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Рік режиму припинення вогню

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27 липня 2020 року набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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