Одним абзацом. Все, що треба знати про ситуацію на Донбасі

Російські найманці не зважають ні на що та продовжують обстрілювати позиції України

Бойовики на сході вдаються до провокації/Фото: колаж: "Сьогодні"

Бойовики на сході України продовжують відкривати вогонь. Ба більше, намагаються звинуватити українських захисників, що нібито вони стріляють.

Все, що треба знати про ситуацію на Донбасі

Учора, 20 лютого, на Донбасі призупинили роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Це пов'язано з тим що російські окупанти влаштували масові обстріли. Такі дії ворога ставлять під загрозу життя та здоров'я мирного населення та персоналу, який працює на пункті пропуску. Тому командувач ООС вирішив закрити КПВВ "Щастя" з 08:00 20 лютого на період військової загрози. Звичайно, в обстрілах російські найманці звинувачують українську сторону. Однак це чергова російська брехня. У Євросоюзі не вірять у те, що Україна нападає на окуповані території Донецької та Луганської областей – про це йдеться у заяві високого представника Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозепа Борреля. Глава європейської дипломатії зазначив, що в ЄС чітко вбачають активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією та не бачать підстав говорити про якийсь напад України. Водночас бойовики ведуть активні обстріли на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок відкритого вогню було поранено двох місцевих жителів, які на той момент перебували на зупинці в Мар'їнці. Ще троє працівників дитсадка у Станиці Луганській отримали контузію. Крім того, було пошкоджено пішохідний міст через річку у Гранітному; мережу електропостачання у Невельському, Торецьку, Авдіївці; газопровід у Станиці Луганській; трансформаторну підстанцію насосної станції Південнодонбаського водогону. У результаті без води залишилися 24 населені пункти. Росія продовжує стягувати військову техніку. ОБСЄ зафіксувала 136 одиниць важкої військової техніки. Проте спостерігачів туди не пускають, щоб вони не побачили, скільки ворожої техніки є насправді та скільки продовжує прибувати. Також учора був поранений український військовийчерез ворожий обстріл. Його госпіталізували. Стан оцінювався як задовільний. Ба більше, бойовики обстріляли спостерігачів української сторони Спільного центру контролю та координації (СЦКК) "Щастя". Снаряд влучив в український ЗІЛ-131 "білих шоломів", що знаходився на мосту КПВВ. Крім того, до бойових дій окупанти залучають неповнолітніх. Призову підлягають юнаки віком від 17 років. За словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, залучати дітей до збройних конфліктів заборонено, про це йдеться у статті 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Омбудсмен закликала ЮНІСЕФ та правозахисні організації відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт та примусовий призов. Наприкінці дня 20 лютого найманці вдарили з важкого озброєння по Луганську з метою звинувачення українських військових, що нібито вони відкрили вогонь. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія на порозі вторгнення. На це вказують всі ознаки. Він додав, що Вашингтон до останнього моменту використовуватиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

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