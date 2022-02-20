Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ

31 обстріл 20 лютого було здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Окупанти поранили українського військового / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 14:00 20 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Про це пише прес-служба ООС.

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31 обстріл було здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний" , – йдеться у повідомленні.

Загострення на Донбасі

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