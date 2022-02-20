Бойовики палять по школах та дитсадках, п'ятеро людей постраждали. Що відбувається на Донбасі

Бойовики продовжують провокації – без води залишилися мешканці 24 сіл та міст, вранці стріляли по 14 населених пунктах

Бойовики продовжують стріляти по населених пунктах / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Станом на 11:00 20 лютого російські окупаційні війська відкривали вогонь 62 рази, п'ять мирних жителів постраждали.

Про це заявили у штабі ООС під час брифінгу.

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Внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які на той момент перебували на зупинці в Мар'їнці. Ще троє працівників дитсадка у Станиці Луганській отримали контузію.

Які населені пункти обстріляли:

Невельське;

Новогнатівка;

Трудівське;

Гранітне;

Миколаївка;

Мар'їнка;

Водяне;

Піски;

Опитне;

Врубівка;

Станиця Луганська;

Артема;

Славне;

Золоте.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 33 будівлі у дев'яти населених пунктах. Також снаряди потрапили до будівель освітніх закладів:

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2 заклади позашкільної освіти у Мар'їнці;

один дитсадок у Мар'їнці;

дитсадок у Станиці Луганській;

школа у Врубівці.

Крім того, пошкоджено пішохідний міст через річку у Гранітному; мережу електропостачання у Невельському, Торецьку, Авдіївці; газопровід у Станиці Луганській; трансформаторну підстанцію насосної станції Південнодонбаського водогону. У результаті без води залишилися 24 населені пункти.

Загострення на Донбасі