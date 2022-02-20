Бойовики палять по школах та дитсадках, п'ятеро людей постраждали. Що відбувається на Донбасі

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Станом на 11:00 20 лютого російські окупаційні війська відкривали вогонь 62 рази, п'ять мирних жителів постраждали.
Про це заявили у штабі ООС під час брифінгу.
Внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які на той момент перебували на зупинці в Мар'їнці. Ще троє працівників дитсадка у Станиці Луганській отримали контузію.
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Які населені пункти обстріляли:
- Невельське;
- Новогнатівка;
- Трудівське;
- Гранітне;
- Миколаївка;
- Мар'їнка;
- Водяне;
- Піски;
- Опитне;
- Врубівка;
- Станиця Луганська;
- Артема;
- Славне;
- Золоте.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 33 будівлі у дев'яти населених пунктах. Також снаряди потрапили до будівель освітніх закладів:
- 2 заклади позашкільної освіти у Мар'їнці;
- один дитсадок у Мар'їнці;
- дитсадок у Станиці Луганській;
- школа у Врубівці.
Крім того, пошкоджено пішохідний міст через річку у Гранітному; мережу електропостачання у Невельському, Торецьку, Авдіївці; газопровід у Станиці Луганській; трансформаторну підстанцію насосної станції Південнодонбаського водогону. У результаті без води залишилися 24 населені пункти.
Загострення на Донбасі
- На Донбасі загострюється ситуація. 18 лютого "влада" так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- На російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоби звинуватити в цьому Україну.
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