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Окупанти на Донбасі 4 рази порушили "тишу", стріляли із забороненої зброї

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 07:17
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Українські війська вели активну оборону і давали належну відповідь супротивнику, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримки напруги і провокування вогню.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил за 3 жовтня немає.

Де стріляли?

  • У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
  • Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріл, використовуючи ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

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1 жовтня російські найманці з мінометів били по домівках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів і відзвітувала про стан цивільних.

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30 вересня в результаті обстрілів окупантів один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще один – вогнепальне поранення.

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5 771 866
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 190 641
Всього введених доз 12 962 507
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