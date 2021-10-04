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Оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили "тишину", стреляли из запрещенного оружия

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 07:17
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Украинские войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил за 3 октября нет.

Где стреляли?

  • В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
  • У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

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1 октября российские наемники из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

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30 сентября в результате обстрелов оккупантов один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.

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