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Окупанти на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 07:20
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Станом на 07:00 9 листопада порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

  • Біля Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
  • У районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти зробили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиції з автоматичних верстатних гранатометів.
  • Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

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Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

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