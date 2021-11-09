Окупанти на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції

Станом на 07:00 9 листопада порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

Біля Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти зробили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиції з автоматичних верстатних гранатометів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Реклама

Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

Реклама

Раніше ми писали: