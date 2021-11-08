Оккупанты на Донбассе убили украинского военного и еще двоих ранили

По состоянию на 07:00 8 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Оккупанты 14 раз нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотенного и Гранитного попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ

Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

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Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.

"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении ТКГ.

Там напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.

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