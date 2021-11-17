Окупанти на Донбасі поранили трьох українських військових

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння

В зоні ООС поранили трьох військових / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу. Стан здоров'я поранених – задовільний.

Де стріляли?

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У зоні ООС затримали окупанта

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.

Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

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Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:

ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність та недоторканність України );

); ст. 258-3 ( участь у терористичній групі чи терористичній організації );

); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань );

); 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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