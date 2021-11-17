Окупанти на Донбасі поранили трьох українських військових

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу. Стан здоров'я поранених – задовільний.
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Де стріляли?
- В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.
- Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
- В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Наші позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
У зоні ООС затримали окупанта
Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.
Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.
Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.
Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
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