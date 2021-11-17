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Оккупанты на Донбассе ранили троих украинских военных

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 18:02
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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение
В зоне ООС ранили троих военных
В зоне ООС ранили троих военных / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Где стреляли?

  • В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В районе Новоалександровки оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
  • Вблизи населенных пунктов Кряковки и Причепиловки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
  • В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В зоне ООС задержали оккупанта

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.

Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили в оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.

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После задержания оккупанта, украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
  • 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

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Раньше мы писали:

  • В Донецкой области 12 ноября погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
  • В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.

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17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

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