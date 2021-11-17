Оккупанты на Донбассе ранили троих украинских военных

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.
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Где стреляли?
- В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
- В районе Новоалександровки оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- Вблизи населенных пунктов Кряковки и Причепиловки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
- В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
- Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В зоне ООС задержали оккупанта
Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.
Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили в оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.
После задержания оккупанта, украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
- 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Раньше мы писали:
- В Донецкой области 12 ноября погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
- В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.