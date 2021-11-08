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Окупанти на Донбасі вбили українського військового та ще двох поранили

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 07:19
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Станом на 07:00 8 листопада порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано
Окупанти 14 разів порушили "тишу"
Окупанти 14 разів порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів.
  • У районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату зробив скидання пострілів ВОГ-17.
  • Поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти задіяли безпілотника та скинули постріл ВОГ-17.
  • Позиції наших воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.
  • У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь із підствольних гранатометів.
  • Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
  • Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

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Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

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