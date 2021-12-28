Окупанти поранили військових ЗСУ та 10 разів порушили "тишу" на Донбасі

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий", – йдеться у повідомленні.
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Де стріляли?
- В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
- Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
- В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.
- На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Станом на 07:00, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Окупанти завадили роботі патруля СММ ОБСЄ
Російські найманці на Донеччині не пропустили представників місії ОБСЄ у підконтрольні уряду райони.
Один із озброєних бойовиків мотивував заборону "відсутністю попереднього повідомлення".
Проте, як зазначається, СММ попередньо повідомила про свій намір "і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку із COVID-19".
Спостерігачі кажуть, що такі заборони та затримки "не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке вкрай потрібне для її ефективної роботи".
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