Окупанти поранили військових ЗСУ та 10 разів порушили "тишу" на Донбасі

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння

Окупанти обстріляли українські позиції 10 разів / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Станом на 07:00, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Окупанти завадили роботі патруля СММ ОБСЄ

Російські найманці на Донеччині не пропустили представників місії ОБСЄ у підконтрольні уряду райони.

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Один із озброєних бойовиків мотивував заборону "відсутністю попереднього повідомлення".

Проте, як зазначається, СММ попередньо повідомила про свій намір "і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку із COVID-19".

Спостерігачі кажуть, що такі заборони та затримки "не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке вкрай потрібне для її ефективної роботи".

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