Залишилися дружина і двоє дітей: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

На Донбасі 26 вересня під час виконання бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов. У нього залишилися дружина і двоє дітей.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Сахновщинської територіальної громади (Харківська область).
Що відомо
49-річний боєць загинув 26 вересня під час виконання бойового завдання у зоні проведення ООС. Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинської сільради.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Нові втрати на Донбасі. В зоні ООС загинув український військовий, ще одного серйозно поранили
Раніше ми писали:
- На Донбасі в результаті ворожого вогню ще один український військовий отримав вогнепальне поранення.
- Бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. В результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
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