Остались жена и двое детей: стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Церемония прощания с 49-летним бойцом состоится 29 сентября в 12-00 в с. Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета

У Виктора Молостова остались жена и двое детей. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов. У него остались жена и двое детей.

Об этом говорится на Facebook-странице Сахновщинской территориальной громады (Харьковская область).

Что известно

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49-летний боец погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС. Церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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