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Відкрили вогонь з заборонених мінометів: на Донбасі бойовики поранили бійця ЗСУ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 18:01
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Противник застосовував заборонене озброєння – в ООС розповіли, де йшли бої і з чого стріляли окупанти
На Донбасі знову стріляли бойовики
На Донбасі знову стріляли бойовики / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один з українських бійців отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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"В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

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"Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", – пишуть в штабі.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – в Щастя поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі. З його слів, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті привести до великої війни з Росією.

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