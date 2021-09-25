Відкрили вогонь з заборонених мінометів: на Донбасі бойовики поранили бійця ЗСУ

Противник застосовував заборонене озброєння – в ООС розповіли, де йшли бої і з чого стріляли окупанти

На Донбасі знову стріляли бойовики / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один з українських бійців отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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"В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

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"Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", – пишуть в штабі.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;

11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;

12 вересня – один загиблий і троє поранених;

13 вересня – загинув один український військовослужбовець;

14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;

16 вересня – в Щастя поранення отримав місцевий житель;

17 вересня – двоє бійців отримали поранення;

19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі. З його слів, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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