Открыли огонь из запрещенных минометов: на Донбассе боевики ранили бойца ВСУ

С начала суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Один из украинских бойцов получил ранение.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
"Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – пишут в штабе.
Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружением.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
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