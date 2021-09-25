Открыли огонь из запрещенных минометов: на Донбассе боевики ранили бойца ВСУ

Противник применял запрещенное вооружение – в ООС рассказали, где шли бои и из чего стреляли оккупанты

На Донбассе снова стреляли боевики / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Один из украинских бойцов получил ранение.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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"В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

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"Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – пишут в штабе.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружением.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен;

16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;

17 сентября – двое бойцов получили ранения;

19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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