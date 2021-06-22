Плакала поки не почули сусіди. У Маріуполі горе-мати залишила на дві доби маленьку дочку

Дитина два дні була вдома одна, сусіди почули плач і забили на сполох, зараз дівчинка в безпеці

У Донецькій області в одному з селищ Кальміуського району Маріуполя жінка на два дня залишила вдома одну свою 4-річну доньку. Плач дитини почули сусіди і викликали поліцію.

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Про це повідомили в пресслужбі Маріупольського міського управління Нацполіції.

Правоохоронці помістили дитину до закладу охорони здоров’я, де лікарі проведуть її обстеження та нададуть медичну допомогу.

Дівчинка, яку на два дні без нагляду залишила мати. Фото: ГУНП

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Відносно 26-річної матері поліцейські склали адміністративний матеріал за статтею "невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей" і направили його до суду.

Раніше ми повідомляли, що на Волині дорослі знущалися над дитиною: вітчим бив гілкою, а мати била кропивою.

Також нагадаємо, на Прикарпатті чоловік жорстоко побив 4-річну дитину.

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