Представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики – фото

Новопризначена представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліна Ліндхольм відвідала два КПВВ в Луганській області.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
/ Фото: ГПСУ
Ліндхольм разом з представником ДПСУ побували в контрольних пунктах "Щастя" і "Станиця Луганська".
/ Фото: ГПСУ
КПВВ "Станиця Луганська", "Щастя" і "Золоте" відкриті щодня з 8:00 до 16:00, але російсько-окупаційні війська блокують пропуск людей через КПВВ "Щастя" і "Золоте".
"Делегатів ознайомили з особливостями пропуску осіб через лінію розмежування і функціонуванням контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Представники УВКБ ООН в Україні мали можливість на власні очі побачити, як і в яких умовах відбуваються контрольно-перевірні заходи", – пише пресслужба.
/ Фото: ГПСУ
Нагадаємо, українцям з ОРДЛО спростили в'їзд – їх будуть пропускати на підконтрольну територію без самоізоляції, але є одна умова.
Крім того, ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі – "Щастя" і "Золоте".
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