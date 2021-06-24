Представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики – фото

Представник УВКБ ООН побувала на двох пунктах пропуску – "Щастя" і "Станиця Луганська"

Новопризначена представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліна Ліндхольм відвідала два КПВВ в Луганській області.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

/ Фото: ГПСУ

Ліндхольм разом з представником ДПСУ побували в контрольних пунктах "Щастя" і "Станиця Луганська".

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/ Фото: ГПСУ

КПВВ "Станиця Луганська", "Щастя" і "Золоте" відкриті щодня з 8:00 до 16:00, але російсько-окупаційні війська блокують пропуск людей через КПВВ "Щастя" і "Золоте".

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"Делегатів ознайомили з особливостями пропуску осіб через лінію розмежування і функціонуванням контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Представники УВКБ ООН в Україні мали можливість на власні очі побачити, як і в яких умовах відбуваються контрольно-перевірні заходи", – пише пресслужба.

/ Фото: ГПСУ

Нагадаємо, українцям з ОРДЛО спростили в'їзд – їх будуть пропускати на підконтрольну територію без самоізоляції, але є одна умова.

Крім того, ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі – "Щастя" і "Золоте".

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