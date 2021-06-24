Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики – фото

24 червня 2021 18:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Представник УВКБ ООН побувала на двох пунктах пропуску – "Щастя" і "Станиця Луганська"

Новопризначена представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліна Ліндхольм відвідала два КПВВ в Луганській області.

Реклама

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

/ Фото: ГПСУ

Ліндхольм разом з представником ДПСУ побували в контрольних пунктах "Щастя" і "Станиця Луганська".

Реклама

/ Фото: ГПСУ

КПВВ "Станиця Луганська", "Щастя" і "Золоте" відкриті щодня з 8:00 до 16:00, але російсько-окупаційні війська блокують пропуск людей через КПВВ "Щастя" і "Золоте".

/ Фото: ГПСУ

Не пропусти!
Україна не остання, а Італія просто злетіла: нові котирування на переможця Євро-2020
Франція і Італія - фаворити Євро, Україна не увійшла до десятки

Реклама

"Делегатів ознайомили з особливостями пропуску осіб через лінію розмежування і функціонуванням контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Представники УВКБ ООН в Україні мали можливість на власні очі побачити, як і в яких умовах відбуваються контрольно-перевірні заходи", – пише пресслужба.

/ Фото: ГПСУ

Нагадаємо, українцям з ОРДЛО спростили в'їзд – їх будуть пропускати на підконтрольну територію без самоізоляції, але є одна умова.

Крім того, ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі – "Щастя" і "Золоте".

Реклама

Про інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова:
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова: "Укрзалізниця" призначила поїздТранспорт
Бойовики зазнали великих втрат без єдиного пострілу ЗСУ: що сталося
Бойовики зазнали великих втрат без єдиного пострілу ЗСУ: що сталосяДонбас
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУ
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУІнші країни
У Держдепі назвали умову приєднання США до врегулювання на Донбасі
У Держдепі назвали умову приєднання США до врегулювання на ДонбасіВлада
У Луганську прогримів потужний вибух, стовп вогню видно на все місто (відео)
У Луганську прогримів потужний вибух, стовп вогню видно на все місто (відео)Донбас
"Торкнулися мазком". Путін і Байден обговорили вступ України в НАТОРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти